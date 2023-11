CMFor votará nesta sexta, 3, projeto que garante gratuidades a estudantes nos dias do Enem

Prefeito prometeu ainda reforçar a frota de ônibus nos dias 5 e 12 de novembro, domingos nos quais ocorrerão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio

O projeto que busca instituir gratuidades para estudantes no transporte público municipal nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 5, e no próximo dia 12, será apreciado pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta sexta-feira, 3 de novembro.

O presidente da CMFor, vereador Gardel Rolim (PDT), convocou sessão extraordinária para 9h30min, na sede do Legislativo. A convocação destaca a apreciação do Projeto de Lei Complementar Nº 48/2023, que “Autoriza o Poder Executivo a Assegurar nas datas de 5 e 12 de novembro de 2023 a gratuidade das tarifas do transporte coletivo aos estudantes que realizarão a prova do Enem".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O texto prevê que a gratuidade será válida entre 8h e 20h dos domingos de prova. Em princípio, todos os estudantes com carteira estudantil terão acesso ao benefício. De autoria do prefeito José Sarto (PDT), a matéria tramita em regime de urgência.