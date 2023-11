Após protesto, projeto de testes psicológicos para professores será retirado da pauta na Câmara

PROFESSORES realizaram manifestação na manhã desta terça, 31, na sede da CMFor Crédito: Divulgação/Thaina Duete-Sindiute

Após protesto de professores da rede municipal de ensino, projeto de lei que obrigava realização anual de testes psicológicos e psiquiátricos para profissionais da categoria será retirado de pauta na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O pedido foi apresentado na noite dessa terça-feira, 31, pelo próprio da autor da proposta, vereador Jorge Pinheiro (PSDB), após reunião do presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), com uma comissão de professores do Sindicato da União dos Trabalhadores em Educação (Sindiute). "Uma comissão representativa do Sindiute, que esteve reunida na sala da Presidência desta Câmara com alguns vereadores, informou-lhe acerca de sua preocupação sobre possíveis desdobramentos negativos deste projeto de lei e solicitou que esta Câmara de Vereadores encerrasse sua tramitação. lsso posto, devidamente entendido que o projeto não atende aos interesses da classe, ficam comprometidas as motivações que nos levaram a apresentar o projeto e anteriormente. Nestes termos, pede deferimento", diz o documento assinado por Pinheiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o presidente da Casa Legislativa, o imbróglio já está superado. “Depois de muito diálogo, de muita conversa, o autor do PL 522/2018 resolveu arquivar a proposta. O requerimento deve estar na pauta desta quarta-feira, 1º, na CMFor, porque ainda precisa ser votado pelos parlamentares, mas eu já coloco isso como superado. Página virada na Casa", afirmou Gardel.