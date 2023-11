Luiz Menezes, prefeito de Tianguá é afastado pela Justiça

Com a ausência do gestor, o vice-prefeito do município, Alex Nunes, assume o cargo

O prefeito de Tianguá, Luiz Menezes (PSD), foi afastado do cargo por decisão do juiz da 2ª Vara Cível do município, na Ibiapaba, Felipe William Silva Gonçalves, desta terça-feira, 31. Com isso, o vice-prefeito Alex Nunes (PSB) ficará a frente do cargo até o retorno de Luiz.

O prefeito está internado em um hospital de Fortaleza há mais de um mês, mais especificamente desde o dia 22 de setembro. Portanto, o próprio vice impetrou o mandado de segurança e agora obteve a decisão liminar da justiça.

