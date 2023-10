Advogado diz que prefeito de Tianguá não está internado e responde por atos da gestão

"Está lúcido e responde por todos os atos da gestão, Luiz Menezes tem 78 anos e tem sido vítima de falsos boatos sobre sua morte, após ter sofrido um AVC há cerca de um ano", disse o advogado por meio de nota nesta segunda-feira, 9. O advogado ainda afirmou que não são verídicas as denúncias, levadas à Câmara Municipal contra a atual gestão, de falsificação da assinatura digital do gestor, bem como de superfaturamento na aquisição de itens, aluguéis de veículos e serviços contratados pelo município.

Em nome do prefeito de Tianguá , Luiz Menezes (PSD), o advogado Cândido Magalhães rebateu as acusações que recaem sobre o gestor que estaria ausente há meses da prefeitura. Na última semana, vereadores iniciaram processo para afastar o prefeito de suas funções .

A Câmara de vereadores de Tianguá aceitou, na quinta-feira, 5 de outubro, denúncia com pedido de sucessão do Executivo, que dá início a processo que pode cassar o prefeito por supostamente ausentar-se do município por tempo superior ao permitido, sem autorização prévia do Legislativo. Foram nove votos a favor do recebimento e cinco contrários, entre eles de vereadores que eram da base do gestor.

O advogado do prefeito afirmou que não haverá revanchismo da parte do prefeito, mas ressaltou que dois parlamentares "tem esposas que são secretárias na prefeitura". A nota ressalta que o próprio presidente da Câmara, Elves Lima, era há duas semanas atrás, um forte aliado do perfeito".

Ele cita que a movimentação acontece sob liderança do vice-prefeito, Alex Nunes (PL). "Nesse momento, a oposição, liderada pelo vice-prefeito, Alex Nunes, conta com 10 vereadores, entre os 15", aponta o texto.

MPCE acompanha caso do prefeito

Desde março, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá, acompanha o caso que chegou ao órgão após denúncia referente ao afastamento do prefeito de suas funções. O caso foi enviado para a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) que está apurando a responsabilidade criminal da suposta omissão do gestor, conforme nota enviada ao O POVO.