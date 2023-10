Oposição articula afastamento de prefeito de Tianguá após mais um "sumiço" do gestor

Luiz Menezes, prefeito de Tianguá, estaria sumido do município Crédito: Facebook/Divulgação

Vereadores da oposição tentam recolher documentos para iniciar procedimento de afastamento do prefeito de Tianguá, Luiz Menezes (PSD). A movimentação ocorre após mais um “sumiço” do gestor no município. O POVO apurou que o gestor estaria fora da cidade desde aproximadamente 15 de setembro, configurando violação da lei orgânica do município. Na legislação, o prefeito só pode se ausentar por até 15 dias, o que já teria ocorrido segundo os relatos ouvidos pela reportagem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ausência seria motivada por uma internação do gestor em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital em Fortaleza. Após o período de 15 dias, o cargo deveria ser passado para o vice, Alex Nunes (PL), mas os dois estão rompidos politicamente.

As suspeitas sobre Menezes começaram em meados de agosto de 2022, conforme fontes disseram ao O POVO. O prefeito estaria passando longos períodos longe do município. O motivo seria a saúde delicada do prefeito, que já teria ficado internado em um hospital da Capital em outros momentos. Sua ausência foi sentida também na época do Carnaval. A manobra de afastamento, esbarra, no entanto, pela maioria dos vereadores integrarem a base do prefeito. São seis na conta da oposição contra nove governistas. Para o início de um procedimento como este seriam necessários oito votos favoráveis. A reportagem apurou que há uma movimentação para tentar dialogar com os parlamentares governistas. Nesta quinta-feira, 5, está marcada sessão na Câmara Municipal de Tianguá e o suposto sumiço do prefeito deve voltar a ser tema. No início de março, a vereadora Nadir Nunes (PL), que é mãe do vice, usou seu tempo no plenário para acusar que, sem o gestor, a Prefeitura estaria sendo gerida até pela primeira-dama, além de outros secretários. Outros nomes, como José Leôncio (PSB), também usaram a tribuna para comentar o caso. O vereador e a família do prefeito entraram em atrito quando o parlamentar foi até a casa do gestor tentar falar com ele. Um boletim de ocorrência chegou a ser aberto. Na época, o prefeito também teria se ausentado em tempo superior ao permitido justamente por motivos de saúde. Com a repercussão do caso, ele apareceu ao lado de aliados, como a deputada estadual, Gabriella Aguiar (PSD). A deputada argumentou que o prefeito era vítima de etarismo. Em vídeo, anteriormente, ela já tinha afirmado que estava em diálogo com o gestor, que estaria "trabalhando em prol do povo de Tianguá". Luiz Menezes disse, na mesma gravação, estar tratando de algumas demandas para da cidade e avaliou que o caso envolve manifestações de opositores "agourentos".

Em Limoeiro do Norte, que passa por situação similar com o prefeito José Maria Lucena (PSB) sendo acusado de ausência, o pedido foi arquivado no Legislativo. A população protestou e levou diversas pizzas à Câmara do município em menção ao ditado que “tudo acabou em pizza”. O POVO esteve no local e já havia mostrado que o prefeito tinha ao seu lado a maioria esmagadora dos vereadores. MPCE atua em duas frentes no caso do prefeito Desde março, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá, acompanha o caso que chegou ao órgão após denúncia referente ao afastamento do prefeito de suas funções. O caso foi enviado para a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) que está apurando a responsabilidade criminal da suposta omissão do gestor, conforme nota enviada ao OPOVO. O suposto sumiço acarretou em uma investigação de usurpação de cargo público. Isso porque, com indícios já no radar do órgão, a assinatura do prefeito poderia ter sido falsificada.

O pedido ocorreu após um laudo solicitado por um grupo de advogados ser pedido para posterior inclusão no processo que apura supostas irregularidades. O documento aponta que uma das assinaturas do prefeito, feita em dezembro de 2022, diverge do padrão usual de rubrica do gestor. O inquérito policial foi aberto na delegacia do município. Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que ele foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. A promotoria quer saber se houve atos de improbidade administrativa no município, além de ter requisitado a instauração de inquérito para investigar eventual usurpação das atribuições administrativas” por secretários e pessoas da família do gestor. O procedimento, por enquant o, está em fase de instrução. Os casos seguem em segredo para, segundo MP, evitar o uso político.