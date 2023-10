Ex-deputado alvo de ofensa homofóbica de Eunício pede desfiliação do MDB

O ex-deputado Leonardo Araújo anunciou que pediu desfiliação do MDB. Em comunicação no fim da noite de segunda-feira, 9, ele afirmou que deixa a sigla após "série de ofensas à minha imagem, honra, ética e probidade". Em áudio, o deputado federal Eunício Oliveira, presidente estadual do MDB, admitiu ter gravado um áudio com ofensas homofóbicas dirigidas ao ex-deputado.

"O presidente estadual da legenda atacou não só a mim, mas também a um grupo que todo dia é marginalizado e discriminalizado em nossa sociedade. Seus ataques são, também, aos meus pares de legenda, que tanto suportaram sob seus comandos", afirmou Araújo em nota.

Os dois se desentenderam na eleição de 2022, quando Leonardo Araújo teve as contas de campanha reprovadas pela Justiça Eleitoral. Eunício é presidente do MDB no Ceará e não chancelou a prestação de contas. A assinatura pendente pesou para o Tribunal Regional Eleitoral rejeitar o balanço contábil.