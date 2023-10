Ex-prefeita Maria Luiza Fontenele será agraciada com diploma de Mulher-Cidadã da Câmara Federal

A ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele , receberá o diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós , na quarta-feira, 25, às 10 horas, em sessão solene do Congresso Nacional. Além dela, mais quatro mulheres serão homenageadas com o prêmio.

A premiação celebra mulheres que tenham contribuído na luta pelo direito feminino, assim como nas questões de gênero e a influência no pleno exercício da cidadania. A iniciativa foi criada em 2003 e já agraciou 55 mulheres. Desde 2006, a CMULHER é responsável por indicar e escolher as homenageadas.

A ex-gestora e professora foi a primeira mulher eleita à Prefeitura de uma capital no Brasil, em 1985, quando ganhou o pleito municipal de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores. Além disso, foi deputada estadual pelo MDB/PMDB (1979-1985), e também deputada federal pelo PSB.

Na atuação pelo direito das mulheres, Maria Luiza participou da criação do curso de Ciências Sociais na Universidade de Fortaleza (Unifor), e coordenou o Núcleo de Documentação e Informação sobre a Mulher (Nedim). A professora também fundou a União das Mulheres Cearenses da Associação dos Sociólogos do Estado do Ceará e da CUT, e participou de movimento de combate à violência contra a mulher na região do Cariri.

Além de Maria Luiza, serão homenageadas com o diploma, a ministra aposentada do STF, Rosa Weber; a atual ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; a economista e empresária, Flávia Gonzaga Costa Chagas; e a advogada e militante do movimento feminista, Leila de Andrade Linhas Bardest.

Carlota Pereira de Queirós

Carlota Pereira de Queirós (1892-1982) foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita federal no Brasil. Ela era médica, pedagoga e política. O foco de seu mandato no parlamento foi a luta pelo direito das mulheres e das crianças.