O POVO News: Israel cancela reunião na ONU após críticas a 'ocupação sufocante' em Gaza

Ondas de fumaça perto da passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza com o Egito, em 23 de outubro de 2023, em meio às batalhas em curso entre Israel e o grupo palestino Hamas Crédito: EYAD BABA/ AFP

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 24. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a guerra entre Israel x Hamas. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse nesta terça-feira (24) que não vai se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, depois que o chefe da ONU criticou os bombardeios promovidos por Israel em Gaza. Assista ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A edição comenta ainda sobre os 29 ônibus incendiados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 23, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus). De acordo com o Centro de Operações Rio, há reflexos em pelo menos cinco bairros: Guaratiba, Inhoaíba, Paciência, Cosmos e Santa Cruz. Para discutir os detalhes da ação, o O POVO News conversa com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, professor e deputado federal.