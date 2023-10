Ataques russos provocam três mortes no sul da Ucrânia

Vários ataques russos deixaram pelo menos três mortos nas últimas 24 horas no sul da Ucrânia, incluindo ações em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, anunciaram neste sábado as autoridades ucranianas.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no bombardeio contra uma área residencial na sexta-feira à noite em Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk, segundo a polícia nacional.

A pessoa ferida, uma mulher de 57 anos, foi atingida por estilhaços e está hospitalizada em estado grave, informou o gabinete presidencial.