Exército israelense diz que quer 'intensificar' bombardeios sobre Gaza

Pouco depois, a ONU pediu um "cessar-fogo humanitário" do conflito, que começou há duas semanas com o violento ataque do Hamas contra Israel, uma ofensiva que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis que foram baleados, queimados vivos ou mutilados, segundo as autoridades israelitas.

Os bombardeios em retaliação lançados por Israel contra este enclave palestino levaram à morte de pelo menos 4.385 pessoas, a maioria civis, segundo um novo balanço do Ministério da Saúde do Hamas, que controla este território desde 2007.

dar/crb/pc/an/yr