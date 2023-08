Camilo afirma que Governo Federal destinou cerca de R$ 2,4 bilhões para universidades

No início de agosto, o nome de Custódio foi confirmado pelo presidente Lula (PT) e por Camilo para o cargo de reitor da UFC. A nomeação publicada no DOU é assinada por ambos os petistas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta sexta-feira, 25, que o Governo Federal destinou cerca de R$ 2,4 bilhões para universidades federais do país. O montante está inserido no orçamento anual de 2023. A fala do líder da pasta faz referência à declaração do recém-empossado reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Custódio Almeida, que revelou que a entidade precisa de R$ 30 milhões para finalizar o orçamento de 2023.

“Nós fizemos a composição orçamentária este ano, e foram mais de R$ 2,4 bilhões, ela deverá ter parcelas que podem ser distribuídas para as universidades e, com certeza, nós vamos manter sempre o diálogo porque há um compromisso do presidente Lula de fortalecer a autonomia das universidades”, disse em entrevista exclusiva ao repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN.

