Relatório da CPMI pede indiciamento de Bolsonaro por golpe de Estado e outros 3 crimes; veja quais

O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro foi apresentado nesta terça-feira, 17, pela relatora do colegiado, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA). O texto final pede o indiciamento de 61 pessoas. Na lista, se destaca Jair Bolsonaro (PL), assim como ex-ministros e generais que ocuparam cargos no governo do ex-presidente. Agentes de segurança pública, como o ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques também foram incluídos.

Condenado pela tentativa de um atentado à bomba no aeroporto de Brasília, o cearense Wellington Macedo também teve pedido de indiciamento feito no relatório de Eliziane.



Confira os principais nomes indiciados e crimes atribuídos:

1. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República



Associação criminosa

Violência política

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

2. General Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022