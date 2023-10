Drauzio Varella nega participação em pré-campanha eleitoral de Boulos

“Estamos formando nosso grupo multidisciplinar dedicado à Cracolândia, que conta com profissionais de saúde, como Drauzio Varella, que foi convidado e participará do nosso grupo, além de profissionais da segurança pública, como Benedito Mariano , que coordenou o programa De Braços Abertos na gestão Haddad“, afirmou Boulos na coletiva de imprensa.

Mais tarde, a equipe de comunicação da Rede Globo publicou uma nota explicando que Drauzio “não tem envolvimento com nenhum partido ou candidato”.

A equipe de Boulos, contudo, reforçou que “a fala do deputado durante a coletiva de imprensa induziu ao erro”.

Conforme a nota, “o deputado apenas fez um convite para que Drauzio debatesse institucionalmente o tema da Cracolândia. Temos ciência de que, por questões contratuais, Drauzio não pode ter vínculo formal com qualquer campanha ou candidatura“.

Boulos enfrentou, recentemente, uma baixa em sua equipe de especialistas em detrimento do seu posicionamento acerca da guerra em Israel. O deputado, que é defensor da criação de um Estado palestino, não citou o Hamas no conflito. O episódio fez com que os oponentes o criticassem e o associassem ao grupo extremista.

Na semana passada, o então secretário estadual de Saúde Jean Gorinchteyn, do mandato de João Doria (ex-PSDB), optou por deixar o comando da pasta no futuro plano da gestão psolista. Gorinchteyn, que é judeu e apoia Israel, decidiu abandonar a atividade.

“Diante da postura pró-Palestina que não menciona ou condena o grupo extremista islâmico armado Hamas pelos atentados terroristas em Israel no último sábado, que vitimaram civis e sequestraram mulheres e crianças de forma bárbara, adotei a decisão oficial de me retirar da coordenação do plano na área da Saúde na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo liderada pelo candidato Guilherme Boulos, do Psol”, afirmou Gorinchteyn, em comunicado enviado à imprensa.