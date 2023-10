Ao lado de Tarcísio, Bolsonaro recebe gritos de "mito!" em evento da Rota

Ex-presidente foi homenageado com medalha e chamado de "eterno presidente" pela organização do evento

O ex-presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), participou na última segunda-feira, 16, de evento em comemoração aos 53 anos da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, ao lado do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Na ocasião, Bolsonaro recebeu gritos de “mito” e foi apresentado pela organização do evento como “eterno presidente”.

Durante o evento, Tarcísio homenageou Bolsonaro com a medalha da Rota, e agradeceu ao ex-presidente, se referindo à época em que foi ministro da Infraestrutura do governo. “Agradeço muito a oportunidade de ter aprendido com o senhor”, agradeceu.