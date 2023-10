A vida de um sobrevivente do Holocausto transformada por um professor cearense

George Legmann é um dos sete bebês que nasceram no campo de extermínio de Dachau, no sul da Alemanha. Ele é um dos sobreviventes do Holocausto mais jovens que vivem no Brasil Crédito: Kléber A. Gonçalves/MPCE

"Vim para o Brasil com mais 50 famílias judias. Aqui, encontrei um professor que abriu caminho para minha vida". Sobrevivente do Holocausto, George Legmann, 78, se formou em Engenharia Química na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em palestra realizada nesta terça-feira, 17, no Ministério Público do Ceará (MPCE), ele contou como foi nascer dentro de um campo de concentração na Alemanha nazista, sobreviver ao Holocausto e reconstruir sua vida por meio da educação. Ao chegar no Brasil, em 1961, Legmann ganhou uma bolsa de estudos, mas ao final do Ensino Médio precisou de meio ponto para passar em Português. Segundo ele, o professor da matéria percebeu seu bom desempenho em todas as disciplinas e entendeu a dificuldade com a língua portuguesa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu acredito que você vai entrar na faculdade, passe amanhã na secretaria”, escutou do professor que Legmann só recorda o primeiro nome e o apelido: Raimundo, o cearense. “Graças a ele consegui viajar o mundo por meio da educação". Ele aceitou propostas para trabalhar em países como Suíça e China.

Victória Carvalho, 18, é aluna da 3ª série do Ensino Médio nessa escola. Conforme a pré-universitária, "é difícil ter acesso a esse tipo de palestra”. Para ela foi uma oportunidade de aprender fora de classe. “Foi muito enriquecedor para mim porque é um tema que estudo atualmente na escola e sei que pode cair no Enem. Meu objetivo é levar o que aprendi aqui para vida, entender a importância da garantia dos direitos humanos”. Hamas x Israel George Legmann diz lamentar a guerra vivida em Israel, que está em conflito com o grupo terrorista Hamas. “Em guerras não há vencedores. O Hamas não representa o povo palestino. Mataram inocentes. O povo quer paz, então é necessário construir pontes para uma vida digna”.

Ele defende a criação do estado palestino dentro de fronteiras seguras para todos e o respeito a Israel como país. “Não se pode chegar à paz com grupos terroristas. É preciso estabelecer acordos claros pois estamos vivendo uma barbárie. Espero que a legislação brasileira não permita que células terroristas prosperem no país". De acordo com o Conib, a comunidade judaica do Brasil é a segunda maior da América Latina. Ao todo são 1.020 judeus filiados em 16 estados da federação. O Ceará tem cerca de 100 integrantes. Serviço

Exposição Fotográfica “Do Holocausto à Libertação” Local: Espaço Cultural do MPCE, localizado na Av. General Afonso Albuquerque Lima, número 130, bairro Cambeba

Data: até 30 de outubro

Horário: Segunda a sexta-feira, de 9h às 16 horas