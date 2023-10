Quem é Daniel Noboa, presidente eleito mais jovem da história do Equador

Quem é Daniel Noboa, presidente mais jovem eleito no Equador Crédito: Reprodução/ Instagram- Daniel Noboa

O empresário Daniel Noboa, de 35 anos, foi eleito presidente do Equador neste domingo, 15, com 52,3% dos votos, tornando-se o chefe de Estado mais novo da história do país. A vitória de Noboa colocou a oponente, a advogada Luisa González, em segundo lugar na disputa, com 47,7% dos votos. O mandato de Noboa começa em dezembro deste ano e seguirá até maio de 2025. Daniel Noboa Azín dará continuidade ao mandato do presidente Guillermo Lasso, que dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas em meio a um processo de impeachment após acusação de peculato e corrupção passiva. O presidente recém-eleito pertence a uma família de empresários multimilionários de Guayaquil. Seu avô, Luis Noboa Naranjo (1916-1994) foi o responsável por fundar a Exportadora Bananera Noboa e chegou a ser o considerado o homem mais rico do Equador.

Álvaro Noboa Potón, pai de Daniel, ampliou os negócios da família para além da banana, começando a gerir uma rede multinacional de empresas sob a bandeira do Grupo Noboa. Leia mais Lula felicita novo presidente eleito do Equador e fala em aprofundar relações bilaterais Sobre o assunto Lula felicita novo presidente eleito do Equador e fala em aprofundar relações bilaterais A trajetória econômica da família, no entanto, foi afetada por alegações de evasão fiscal e exploração laboral. Álvaro Noboa foi o primeiro a adentrar na política, iniciativa recorrente em famílias com poder econômico no Equador e, principalmente, em Guayaquil, capital comercial do país. Contudo, o desejo de Álvaro de chegar à presidência foi em vão, tentou alcançar o cargo cinco vezes. Nas eleições de 2006 esteve perto, no entanto, perdeu no segundo turno para Rafael Correa, que liderou o país até 2017. Trajetória acadêmica Daniel Noboa formou-se em Administração de empresas na Universidade de Nova York, administração pública em Harvard Kennedy School. Além disso, fez mestrado em Governança e Comunicação Política na Universidade George Washington.

Aos 18 anos, Daniel fundou uma empresa de organização de eventos intitulada DNA Entertainment Group, e só recentemente ingressou na política. Em 2021 foi eleito deputado e tornou-se presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Parlamento. Após a dissolução do Legislativo, com a ativação nomeada morte cruzada (dissolução da Assembleia e convocação de novas eleições) pelo então presidente Lasso, em maio, Daniel mostrou-se disposto a disputar o pleito, com um perfil diferente do de seu pai. Dentre as diferenças, Noboa classificou-se como sendo um candidato de centro-esquerda, atento às ideias sociais progressistas, como apoio à comunidade LGBTQIA+ e com forte ênfase na educação. Seu pai, por outro lado, era classificado na direita política.