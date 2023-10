Diretório do PDT Ceará se reúne hoje e pode eleger nova Executiva

Convocação puxada pelo grupo de Cid Gomes no partido é mais um episódio no racha interno do partido

Após semanas de embates e reviravoltas na Justiça, o grupo do senador Cid Gomes no PDT do Ceará realiza na tarde de hoje a reunião do diretório estadual pedetista que deve puxar uma eleição para uma nova Executiva da sigla no Estado. Encontro está marcado para 15 horas, na sede do partido em Fortaleza.

Assinada por 49 dos 84 integrantes do diretório estadual, a convocação foi mantida após intensa batalha na Justiça entre grupos de Cid e do deputado André Figueiredo (PDT) no comando do partido. Em 6 de outubro, o PDT Nacional chegou inclusive a inativar o colegiado estadual da sigla, instituindo no lugar uma comissão provisória sem cidistas.

O grupo do senador, no entanto, conseguiu reverter a inativação na última terça-feira, 10, em decisões tanto da Justiça comum quanto da seara Eleitoral. Agora, a intenção do grupo majoritário é de alçar o próprio Cid para o comando da Executiva pedetista - órgão mais reduzido e com maior poder "decisório" do que o diretório.