Fotos de Hitler, armas e áudios são encontrados no celular do ex-chefe da PRF de Bolsonaro

Silvinei Vasques foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele é investigado por interferência no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um dos alvos da CPMI do 8 de janeiro, Silvinei Vasques, ex- chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve o celular apreendido com fotos dos ditadores Adolf Hitler e Benito Mussolini. Além desses registros, foram encontradas imagens ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados e fotos de armas. A informação foi publicada na coluna da jornalista Malu Gaspar, do O Globo. Uma nova reunião da CPMI ocorrerá nesta terça-feira, 17, quando ocorrerá a leitura do relatório elaborado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA). O material encontrado no celular de Silvinei também contém insultos e cobranças acerca dos bloqueios nas rodovias federais, promovidos pela PRF, no segundo turno das eleições de 2022. Não há registros de mensagens enviadas por Silvinei. A situação leva à CPMI a possibilidade do ex-chefe da corporação ter excluído os arquivos com receio de quebra de sigilo.