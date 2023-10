CEO do Softbank diz que IA geral vai ultrapassar inteligência humana nos próximos 10 anos

"Quero estar do lado do progresso", disse ele. "Seria triste estar do lado que é deixado para trás, como uma rua velha e fechada". O empresário pediu às empresas japonesas que "acordem" para sua visão de um futuro liderado pela IA. "Jovens do Japão, vamos acordar".

Durante uma conferência corporativa em Tóquio, Son disse que "a inteligência artificial geral, ultrapassará a inteligência total da humanidade em 10 vezes" nos próximos 10 anos. Chamada de AGI, a inteligência artificial geral é o conceito de uma IA consciente e capaz de compreender e sentir as mesmas emoções e pensamentos que humanos.

O CEO do Softbank, Masayoshi Son, afirmou nesta quarta-feira, 4, que acredita que a inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês) vai ultrapassar a inteligência humana dentro de uma década, pedindo às empresas japonesas que a adotem para que não sejam deixadas para trás.

O empresário, fundador do SoftBank e uma figura importante no mundo dos negócios do Japão, obteve vitórias e derrotas em sua série de investimentos em tecnologia. Ele se agarrou ao potencial da internet décadas atrás e agora está buscando investir em empresas relacionadas à IA.

Na cúpula de Hiroshima, em maio, os líderes do G7 concordaram em promover uma IA confiável, e o governo do Japão está tentando fazer parte de uma regulamentação internacional para alcançar o uso confiável da tecnologia.

Son disse que o Japão não deve repetir seu erro do passado de ficar para trás na era da internet, alertando contra a relutância de algumas empresas devido ao medo de vazamentos de dados e outros possíveis riscos.

O primeiro-ministro Fumio Kishida, também falou sobre o assunto. Em um fórum científico em Kyoto no domingo, 2, Kishida afirmou que reconhece um grande potencial para a IA generativa e espera que ela contribua para uma sociedade ainda mais conveniente. Mas ele também observou a necessidade de abordar as preocupações com a desinformação e os riscos à privacidade e aos direitos autorais.

O SoftBank recentemente expandiu a listagem na Nasdaq de sua subsidiária de chips Arm Holding, que Son adquiriu em 2016. Son disse que a unidade será fundamental para o desenvolvimento da IA.