Barroso atribui "protagonismo" do STF a Constituição "extremamente abrangente"

Presidente do Supremo ouviu de Nicolas Sarkozy sugestão para se candidatar à Presidência da República. "Não passa pela minha cabeça", respondeu Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, 13, que o “protagonismo” da Corte é um reflexo de uma Constituição "extremamente abrangente”. "O STF no Brasil tem um papel diferenciado em relação a outras supremas cortes", disse durante cerimônia de abertura do Fórum Esfera Internacional, em Paris.

“Gostaria de explicar as razões de um certo protagonismo do Supremo na vida brasileira em contraste com alguns outros países […]. O Brasil tem uma Constituição extremamente abrangente”, seguiu.

“Trazer uma matéria para a Constituição é de certa forma retirá-la da política e trazer para o jurídico“, disse o ministro. “O constituinte trouxe para a Constituição temas que eles entendiam que a razão pública do Supremo deveria decidir questões que em outras partes do mundo são deixadas para a vontade discricionária da política”, completou.