Deputado do PT propõe conceder título de cidadão cearense a Alexandre de Moraes

De Assis Diniz, líder do PT na Assembleia do Ceará, apresentou o requerimento uma semana após outro parlamentar apresentar proposta para conceder a mesma honraria a Gilmar Mendes, Barroso e Flávio Dino

O deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), De Assis Diniz, apresentou um requerimento nesta quarta-feira, 11, para conceder o título de cidadão cearense ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

O projeto de lei ocorre uma semana após o deputado Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano na Alece, propor a mesma honraria para os também ministros do STF, Gilmar Mendes e Luis Roberto Barroso, este último o presidente da Corte, além do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.