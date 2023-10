'BatCu': Ministério da Saúde reconhece que dança foi 'inapropriada'

"BatCu", dança provocativa em evento do Ministério da Saúde, causa protestos da oposição https://t.co/svfk8bqa1I pic.twitter.com/w7PzIdaCKb

O Ministério da Saúde lamentou, por meio de nota, a apresentação de dança realizada na última quinta-feira , 5, no 1ª Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil. A pasta considerou a “coreografia inapropriada” e descreveu o caso como “ isolado”. O ministério ainda afirmou que adotará medidas para que o episódio não se repita.

A polêmica começou após um trecho da apresentação viralizar nas redes sociais. Na gravação é possível ouvir uma pessoa cantando a música “BatCu”, de Aretuza Lovi, enquanto uma mulher rebola para a plateia.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), opositor ao governo Lula, criticou a exibição e afirmou que é “chocante como a ideologia contaminou o governo do PT”.

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo) também comentou o episódio, afirmando que é “inacreditável o nível de degradação moral do governo Lula". "Agora temos até dança pornográfica do “bate c*” em evento oficial do Ministério da Saúde”.

A apresentação fez parte das sete atrações artísticas do evento promovido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que teve início na quarta-feira, 4, e segue até esta sexta-feira. O encontro tem objetivo de apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), por meio da ampliação do diálogo, compartilhamento de ideias e experiências, assim como o estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no País.