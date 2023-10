Em meio à indecisão sobre STF, Alckmin diz que, 'sempre que possível', Lula indicará mulheres

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que, "sempre que possível", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estimulará a indicação de mulheres na política brasileira. A declaração ocorre em meio à indicação do chefe do Executivo ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda segue indefinida.

"O presidente Lula tem um recorde de ministras e presença de mulheres no governo federal. Sempre que for possível, ele o fará, ele estimulará o maior espaço e participação de mulheres na vida pública e política brasileira", afirmou Alckmin, em entrevista na manhã desta sexta-feira à Band News. "Não está definida ainda a questão da substituição de quem será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar."