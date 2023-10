Câmara retoma projeto para definir piso salarial para técnicos administrativos de escolas

A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência na última quinta-feira, 5, para discutir a aprovação de projeto de lei que institui o piso salarial para profissionais dos quadros técnicos administrativos de escolas. A proposta definiria o valor de R$ 2.886,24 para jornada de trabalho de 40 horas semanais, com a possibilidade de aumento pela proporcionalidade do valor para jornadas diferentes.

A categoria de profissionais da educação, além dos professores , estão inclusos dentro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Com a instituição do fundo, agora permanente, ampliou-se o valor destinado ao pagamento dos profissionais, saindo de 60% para 70% progressivamente desde sua aprovação em 2020.

O projeto prevê ainda a atualização anual do piso, no mês de janeiro, com base nos índices oficiais de inflação. O valor proposto equivalia a 75% do piso nacional para o magistério público da educação básica, na época R$ 2.886,24. Após reajuste este ano, o piso dos professores é de R$ 4.420,55 .

Com o avanço da audiência, ele destacou alguns pontos como a definição dos cargos que são considerados como técnicos-administrativos e o valor proposto para o piso que equivale a 75% do piso nacional para o magistério público da educação básica

O piso do magistério é regulamentado em lei específica. Conforme a legislação, são considerados que aqueles que desempenham as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência. Ou seja, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional.

No entanto, segundo as entidades de educação, o texto deixa dúvidas de enquadramento de quais seriam os cargos que podem ser considerados, já que há quadro técnico, administrativo, de apoio ou operacionais. Exemplos que poderiam ser atingidos pelo novo piso: porteiros, zeladores, funcionários das secretarias e merendeiras.

Em janeiro, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou o novo piso para profissionais do magistério em 2023. Será um reajuste de 14,9%, com salário indo a R$ 4.420,55. A assinatura da portaria atende ao critério estabelecido pela legislação vigente para o cálculo do valor do piso do magistério. Isso porque o aumento depende do percentual de crescimento do Valor Aluno Ano do Ensino Fundamental Urbano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) de dois anos anteriores.

O secretário de Funcionários da Educação da CNTE, José Carlos Bueno do Prado, defendeu que o piso possa ser definido com 75% para quem tem nível médio e 100% para quem tem curso técnicos em suas áreas. Uma preocupação da entidade é a questão financeira dos municípios, que já para o piso do magistério consideram aumento da despesa com pessoal, que teria agravado crise.