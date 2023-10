Depois de 14 anos de obras, Travessia Urbana de Tianguá é inaugurada

Após 14 anos de obras paradas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, liberou ao trânsito nesta quarta-feira, 4, a Travessia Urbana de Tianguá, na BR-222, no Ceará. A inauguração foi realizada de forma online, com transmissão ao vivo, e contou com a presença de líderes políticos do Estado.

Iniciada em 2009, as obras sofreram diversos atrasos a partir de 2012 e se encontravam paralisadas no início de 2023, quando os trabalhos foram retomados devido aos recursos da PEC da Transição.

Bastante aguardada, a nova estrutura viária quer oferecer mais fluidez e segurança no trânsito para os usuários.