Gabriela Aguiar diz que prefeito acusado de "sumiço" foi vítima de etarismo

A parlamentar, que na última semana apareceu em vídeo ao lado do correligionário, defende que o gestor, alvo do MPCE, está "trabalhando em prol do povo de Tianguá"

A deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD) saiu em defesa do prefeito de Tianguá, Luiz Menezes (PSD), alvo de investigação pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) após denúncias sobre possível afastamento irregular da gestão em decorrência de tratamentos de saúde.



A parlamentar, que na última semana apareceu em vídeo ao lado do correligionário, avaliou que o prefeito foi vítima de etarismo, que consiste no preconceito, na intolerância e na discriminação contra pessoas com idade avançada.

"Eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado com o que diz. Quando a gente tem uma certa idade, alguns preconceitos vêm. A gente chama isso de etarismo, então eu, Gabriela, combato o etarismo. Como geriatra não posso ter o preconceito apenas pela idade. Eu aconselho que todo mundo evite o etarismo", disse a deputada.

A declaração foi dada em entrevista ao O POVO, durante solenidade em Maracanaú. A deputada esteve ao lado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e demais aliados para o anuncio de um pacote de investimento de R$ 159 milhões e outras iniciativas de apoio aos agricultores familiares no estado.

Na última semana, a parlamentar apareceu nas redes sociais ao lado de Menezes. Ela afirmou que estava em diálogo com o gestor, que estaria "trabalhando em prol do povo de Tianguá". Luiz Menezes diz estar tratando de algumas demandas para da cidade e avaliou que o caso envolve manifestações de opositores "agourentos".



Nas eleições do ano passado, Gabriela e seu irmão, o deputado federal, Domingos Neto (PSD), contaram com a presença do prefeito durante a campanha para a Câmara dos Deputados. O parlamentares eleitos são filhos do presidente do PSD no Ceará, Domingos Filho, e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar.

Investigação

A 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá que recebeu uma notícia de fato sobre uma possível ausênciaDO chefe do Executivo do município. O MP confirmou que ainda apura o caso, conduzido em fase inicial, diferente do que ocorre em Limoeiro do Norte, onde já há parecer do MPCE e será realizada uma audiência entre as partes no dia 30 de março.





