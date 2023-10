CPI da Violência no Futebol tem assinaturas necessárias para ser protocolada

O requerimento para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar fatos relacionados a violência no futebol cearense recolheu 15 assinaturas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Parlamentares da base e da oposição assinaram o protocolo. O pedido é de autoria do deputado Carmelo Neto (PL)

Dentre as justificativas para a proposição de instalação da CPI, está a dos recentes casos de confusões e brigas entre torcidas organizadas do Fortaleza, Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) e Jovem Garra Tricolor (JGT), além da morte de um torcedor do Ceará por conflito antes de um jogo em março deste ano.



De acordo com Carmelo, o objetivo da comissão é conseguir localizar infratores individuais "para evitar que todos paguem por erros de criminosos”