Governo Lula é ótimo/bom para 40,6% e ruim/péssimo para 27,2%, mostra pesquisa CNT/MDA

Pesquisa CNT/MDA divulgada na manhã desta terça-feira, 3, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ótimo ou bom por 40,6%, enquanto 27,2% analisam a gestão como ruim ou péssima. A avaliação negativa aumentou em relação ao levantamento anterior.

O levantamento apontou que a avaliação positiva do governo apresentou uma queda, enquanto a negativa aumentou. A última pesquisa divulgada, de maio deste ano, apresentava o governo avaliado como positivo em 43,1% dos entrevistados, enquanto 24,6% possuíam percepção negativa sobre a gestão.

A percepção sobre a imagem pessoal do presidente também apresentou uma queda na avaliação favorável. Segundo o levantamento, 54,9% aprovam o desempenho de Lula à frente do Executivo contra 39% que desaprovam. Na pesquisa de maio deste ano, 57,4% aprovavam o desempenho pessoal do petista.

Para 46,4% dos entrevistados, Lula está sendo melhor que seu antecessor, Jair Bolsonaro. Por outro lado, 21,7% acreditam que o governo Lula está semelhante ao governo de Bolsonaro, enquanto 29,1% avaliam que o petista vai pior que o antecessor. Outros 2,8% não souberam avaliar.

A percepção de que Lula está sendo melhor que Bolsonaro praticamente se manteve estável em comparação ao levantamento de maio. Já a percepção de que o governo petista está pior que o governo do ex-presidente aumentou cerca de dois pontos porcentuais.