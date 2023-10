MPF abre inquérito para investigar participação do Banco do Brasil na escravidão

Inquérito busca apurar responsabilidade no período. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O despacho assinado pelos procuradores Jaime Mitropoulos, Julio José Araújo Junior e Aline Caixeta, dá um prazo de 20 dias para que o banco apresente:

suas considerações sobre a pesquisa que subsidiou a investigação;



informe sua posição a respeito da relação com o tráfico de pessoas negras escravizadas;



informe a existência de pesquisas financiadas pelo Banco do Brasil para avaliar a narrativa sobre a própria história;



preste informações sobre a relação do banco com traficantes de pessoas e sobre financiamentos de pessoas e financiamentos relacionados com a escravidão. Por fim, o MPF pede que sejam informadas as iniciativas do banco com finalidades específicas de reparação em relação ao período. Em nota, o Banco do Brasil diz que busca promover a igualdade racial, por meio de medidas dentro da empresa e que está à disposição do MPF para acelerar o processo de reparação. Veja a íntegra da nota: “O Banco do Brasil considera que a história do país e suas relações com a escravidão das comunidades negras precisam ser um processo de reflexão permanente. Em relação à reparação histórica, o BB entende que essa é uma responsabilidade de toda a sociedade. É essa necessidade de amplo envolvimento do país com o tema que norteou a criação dos ministérios dos Direitos Humanos, Dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial e Da Mulher. Também foi recriado o Ministério da Cultura. Tudo isso para acelerar a tomada de consciência e a criação de medidas efetivas de reparação. O Banco do Brasil tem sido uma das empresas brasileiras que mais tem contribuído nesse sentido. Em julho deste ano, o BB assinou Protocolo de Intenções com o Ministério da Igualdade Racial, a fim de unir esforços em ações direcionadas à superação da discriminação racial, à inclusão e à valorização das mulheres negras, com o objetivo de fixar e promover:



- o ingresso de jovens negras no mercado de trabalho;

- a valorização de iniciativas e produções de mulheres negras, sobretudo aquelas que se referirem a projetos culturais;

- ações de fomento ao empreendedorismo e fortalecimento de micro e pequenos negócios de mulheres negras;

- o estímulo à ocupação equilibrada de espaços de lideranças no BB, considerando o respeito à diversidade étnica e de gênero;

- e apoio mútuo e intercâmbio de experiências no sentido de ampliar as políticas afirmativas internas de raça e gênero, trazendo uma perspectiva interseccional às iniciativas em curso ou a serem realizadas no BB.

Em agosto deste ano, o Banco do Brasil tornou-se embaixador de três importantes movimentos de Direitos Humanos da Rede Brasil do Pacto Global da ONU: “Elas lideras 2030”, “Raça é Prioridade” e “Salário Digno”, que buscam mobilizar empresas e organizar empresas para o alcance do ODS. No mesmo mês, o BB foi selecionado para compor a carteira do índice de diversidade da B3 (iDiversa B3), que inclui 79 ativos de 75 empresas, abrangendo dez setores econômicos. O BB ocupa lugar de destaque, com maior peso na composição do índice, pois possui um dos conselhos de administração mais diversos do mercado, composto por 50% de mulheres e 25% de pessoas autodeclaradas negras.