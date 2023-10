Campos Neto diz que Lula "tem mais paciência" e que Bolsonaro é "mais disperso"

Apesar das diferenças com o atual governo, presidente do Banco Central reforçou que tem mantido contato com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT)

Com apenas dois encontros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto relata já ter notado a diferença entre o petista e o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). Em uma entrevista concedida ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, na madrugada desta terça-feira, 3, Campos Neto elogiou a postura de Lula.

Para o presidente do BC, Lula é mais atencioso e paciente nas conversas, já Bolsonaro era mais rápido e disperso. “Lula gasta mais tempo prestando atenção no que você fala e dedica mais tempo, tem mais paciência para conversas. Bolsonaro era mais rápido. Com ele, eu tinha três minutos para falar alguma coisa. Depois ia ser mais difícil porque ele ficava mais disperso”, comparou o presidente do BC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A comparação foi feita após a primeira conversa entre Campos Neto e Lula neste ano, após a posse do presidente. O penúltimo diálogo entre eles ocorrera ainda em 2022, ainda no governo de transição. Na entrevista, o economista não deu muitos detalhes sobre a reunião, mas pontuou que tem mantido diálogo com Fernando Haddad, ministro da Fazenda.