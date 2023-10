Líder do PT lamenta Cid ser "tratado de forma tão desrespeitosa" por membros do PDT

O deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, De Assis Diniz (PT), se solidarizou com o senador Cid Gomes (PDT) após ele ter sido destituído do cargo de presidente interino estadual do PDT no Ceará. O parlamentar lamentou o ex-governador ser "tratado de forma tão desrespeitosa" por correligionários.

"É lamentável que um homem público com sua história política, ex-governador com quem tive a honra de trabalhar, seja tratado de forma tão desrespeitosa por companheiros do próprio partido", disse em suas redes sociais nesta segunda-feira, 2.

