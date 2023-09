Janja e comitiva de ministros de Lula visitam cidade afetada por enchentes no RS

Janja visita Rio Grande do Sul após enchentes atingirem municípios do Estado Crédito: Reprodução/ Twitter: Janja- Cláudio Kbene

A primeira-dama Janja Lula da Silva e comitiva de ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitam nesta quinta-feira, 28, o município de Lajeado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A iniciativa ocorre após um ciclone atingir o estado na primeira semana de setembro e visa discutir estratégias para mitigar os impactos da tragédia. Mais informações ao vivo:

Apesar de ser uma iniciativa do presidente Lula, o petista não estará presente na viagem por causa de uma cirurgia que realizará no quadril, prevista para esta sexta-feira, 29. Na quarta, o petista recebeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que apresentou as demandas do estado em relação à recuperação dos municípios atingidos. O ciclone resultou na morte de 50 pessoas. Participam da visita Primeira-dama Janja Lula da Silva

Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias



Além destes, integram a comitiva: secretários nacionais, equipes técnicas e diretores dos ministérios mencionados e órgãos federais. A comitiva chegou, pela manhã, na Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre e, em seguida, partiu para o município de Lajeado. Dentre os assuntos que serão pautados na reunião estão: Medidas de crédito



Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)



Fomento Rural



Minha Casa Minha Vida



E outras medidas relacionadas aos setores da Saúde, Educação e Assistência Social Ao final do encontro, haverá uma reunião para balanço e encaminhamento, bem como ações da Defesa Civil Nacional, Estadual e municipais. O desastre natural atingiu mais de 100 municípios e deixou 50 mortos. Nos últimos dias, chuvas intensas e a formação de mais um ciclone extratropical resultou no alagamento nas cidades e tirou moradores de casas na Região Metropolitana e no interior do estado.