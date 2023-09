Lula nega que viagem de ministros ao RS foi adiada para Janja poder ir junto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou sua conta oficial do X, antigo Twitter, para desmentir a informação de que a alteração na data da viagem dos ministros do governo ao Rio Grande do Sul ocorreu para que a primeira-dama, Janja da Silva, participasse do encontro.

“Nada disso procede. A viagem, que é dos ministros, foi adiada porque recebo na quarta-feira o governador @EduardoLeite_, para discutir o apoio ao estado e seria deselegante os ministros visitarem o estado com o governador gaúcho em Brasília”, justificou Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja