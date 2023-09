Comandante do Exército elogia almirante Garnier: "Pessoa honrada"

GENERAL Tomás Miguel Ribeiro Paiva Crédito: Comando Militar do Sudeste / divulgação

"Sempre foi uma pessoa honrada", disse o comandante do Exército, Tomás Paiva, sobre o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. O almirante foi foi mencionado durante depoimento do tenente-coronel, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), como um dos participantes da reunião com militares da cúpula das Forças Armadas, em 2022. O encontro tinha como objetivo discutir sobre uma minuta que visava pôr em prática um golpe militar no Brasil. "Eu fui colega dele [Garnier], sempre foi uma pessoa honrada, correta. Eu acho difícil ele ter apoiado uma tentativa de golpe. Mas isso está sob investigação e eu não devo me pronunciar mais sobre isso", declarou Tomás.No entendimento dele, Garnier é uma pessoa "tranquila" e "inteligente ". Ao ser questionado sobre a delação premiada de Cid à Polícia Federal, o comandante explicou: "O que eu posso garantir é que o meu comandante (general Freire Gomes), quando eu era integrante do Alto Comando, deixou claro que não tinha possibilidade de fazer qualquer coisa que não fosse constitucional".