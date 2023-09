Quem é Almir Garnier, ex-comandante da Marinha que teria topado plano golpista de Bolsonaro

No depoimento, que começou a ser veiculado na imprensa nesta quinta-feira, 21, Cid informou que o ex-mandatário havia se reunido com militares da cúpula das Forças Armadas para discutir sobre uma minuta que visava pôr em prática um golpe militar no Brasil.

A delação premiada de Mauro Cid , ex-ajudante de ordens do então presidente, Jair Bolsonaro (PL) revelou um novo nome na articulação golpista do ex-mandatário. Desta vez, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier , foi incluído nas investigações da Polícia Federal (PF).

As declarações do tenente-coronel revelam que Almir seria favorável ao golpe e teria dito a Bolsonaro “que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente”. A informação foi revelada nesta quinta-feira, 21, pelo jornal O Globo.

Garnier atuou como assessor especial militar de quatro ministros da Defesa da gestão de Dilma Rousseff (PT), entre os anos de 2014 e 2016, sendo eles: Celso Amorim, Jaques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. Posteriormente, Garnier assumiu o Comando do 2° Distrito Naval.

No início do terceiro mandato do presidente Lula (PT), mais precisamente no dia 5 de janeiro, o almirante da Esquadra Marcos Sampaio Olsen assumiu o comando da Marinha. Garnier quebrou protocolo e não compareceu à cerimônia de posse de Marcos.

Natural do Rio de Janeiro, Almir Garnier nasceu no dia 22 de setembro de 1960. Aos 10 anos de idade, foi aluno do curso de formação de operários na Escola Industrial Comandante Zenethilde Magno de Carvalho. Por este motivo, Garnier declara que tem orgulho “de sua longa relação com a Marinha do Brasil”.

Em 1997, Almir graduou-se técnico em estruturas navais da Escola Técnica do Arsenal de Marinha, e, no ano seguinte, ingressou na Escola Naval, onde formou-se em primeiro lugar no Corpo da Armada em 1981.

Ele também realizou cursos da carreira militar e finalizou o mestrado em pesquisa operacional e análise de sistemas na Naval Postgraduate School (NPS), nos Estados Unidos, e um MBA em gestão internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).