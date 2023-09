Juiz mantém denúncia contra por incitação ao estupro de Maria do Rosário

O juiz Omar Dantas Lima, da 3.ª Vara Criminal de Brasília, seguiu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que recebeu a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por incitação ao crime ao dizer que não estupraria a deputada Maria do Rosário (PT-RS) porque ela 'não merece'.

O caso aconteceu em 2014, quando Bolsonaro também era deputado federal. Como o ex-presidente tinha prerrogativa de foro, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) foi analisada no STF. Com o fim do mandato, o caso foi enviado à primeira instância.

O juiz decidiu dar continuidade ao processo. "Ratifico os atos processuais realizados na instância originária e determino o prosseguimento do feito", escreveu.