Assessora de Anielle é demitida do ministério após ofender torcida do São Paulo

Em nota, a pasta disse que "as manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do ministério" e que a demissão de Decothé foi para "evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional". Ela ocupava o cargo de chefe da assessoria especial do Ministério. Leia a íntegra da nota no final deste texto.

"Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade... pior de tudo pauliste", escreveu a assessora nas redes sociais, usando adjetivos em linguagem neutra. As declarações repercutiram mal e a ministra telefonou para os presidentes do São Paulo e da torcida Independente para pedir desculpas. A Independente pediu a demissão da assessora.

Marcelle Decothé da Silva, assessora especial de assuntos estratégicos do Ministério da Igualdade Racial, foi demitida da pasta nesta terça-feira, 26. No domingo, 24, enquanto acompanhava a ministra Anielle Franco em uma agenda oficial, ela debochou e ofendeu a torcida do São Paulo Futebol Clube.

Um comitê interno foi criado para investigar a conduta de Decothé e das demais assessoras da pasta. "Recém-instalado pelo Ministério, o Comitê de Integridade, Transparência, Ética e Responsabilização - instância interna de debate e sobre situações que envolvam temas de transparência, integridade pública, ética e questões disciplinares de caráter abrangente - vai investigar o caso", diz a nota que anuncia a demissão da assessora.

Além dela, outras funcionárias do Ministério apareceram em publicações debochando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como mostrou o Estadão. "30 segundos de diálogo com a CBF, já viraram patriotas. Prontas pro cancelamento", escreveu a assessora demitida nas redes.

Ela também apareceu em stories de outra assessora, Luna Costa, abrindo uma camiseta do Flamengo no meio da torcida são-paulina e correndo com uma pasta com o timbre do governo federal. Dentro, estava o documento que a ministra assinou com a CBF.

"Realidade = derrota do Flamengo + saindo andando com o protocolo de intenções do Gov Federal na mão + tentando achar transporte + gás lacrimogêneo + olho e boca ardendo", escreveu Costa na imagem em que Decothé aparece com a pasta de documentos.

Parlamentares de oposição foram ao Ministério Público pedir que a entidade abra uma investigação criminal contra Decothé. Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Paulo Bilynskyj (PL-SP) acusam a agora ex-assessora de ter cometido o crime de discriminação, que pode ser punido com um a três anos de reclusão.

