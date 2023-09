Bolsonaro é confirmado como réu por incitação ao crime de estupro contra Maria do Rosário

A decisão decorre de um episódio realizado em 2014, quando o então mandatário — à época deputado federal — afirmou na Câmara dos Deputados que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada porque era “muito feia” e porque ela “não faz” o seu “tipo”.

O juiz Omar Dantas de Lima , do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), confirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como réu por incitação ao crime de estupro .

"Defendemos desde sempre punição mais severa para quem cometa esse tipo de crime e justamente quem defende o criminoso agora vira a vítima. Fui insultado, me defendo e mais uma vez a ordem dos fatos é modificada para confirmar mais uma perseguição política conhecida por todos!", escreveu no X, antigo Twitter.

Veja

- Mais uma: agora de fato de 2014.

- A perseguição não pára!

- Defendemos desde sempre punição mais severa para quem cometa esse tipo de crime e justamente quem defende o criminoso agora vira a “vítima”.

- Fui insultado, me defendo e mais uma vez a ordem dos fatos é modificada… pic.twitter.com/rcXkV263Xy September 26, 2023

O processo penal, aberto pelo TJDFT, significa que Bolsonaro passou a ser considerado formalmente acusado.

Em julho, a Justiça do DF arquivou outra ação contra Bolsonaro, por injúria e calúnia contra Maria do Rosário, aberta na esteira das mesmas declarações. O juiz Francisco Antonio de Oliveira, do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília, concluiu que o caso prescreveu.