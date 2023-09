Eleição dos Conselhos Tutelares: plataforma aproxima eleitores e candidatos no Ceará

Rio de Janeiro (RJ), 13/09/2023 - Fachada do Conselho Tutelar, que terá eleições em 1º de outubro outubro, em Laranjeiras. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Intitulado “A Eleição do Ano”, o aplicativo fundado pela organização “Nossas” visa estabelecer uma conexão entre os eleitores e os candidatos a compor os Conselhos Tutelares do Ceará. A votação ocorre no dia 1° de outubro, na qual serão escolhidos, em todo o Estado, 990 conselheiros titulares e mais 990 suplentes. A posse dos escolhidos está marcada para janeiro de 2024. A partir disso, a organização "Nossas" desenvolveu uma plataforma online para estimular a participação dos eleitores no processo de escolha do candidato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como funciona o aplicativo Para realizar o cadastro na plataforma “A Eleição do Ano”, o candidato deve estar alinhado com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e atender aos 12 critérios estabelecidos pelo aplicativo.

Após isso, é necessário que o candidato insira os dados pessoais solicitados na plataforma, como nome completo, email e data de nascimento. Também serão solicitados vídeo, foto e um pequena biografia para que os eleitores possam entender as intenções do candidato ao Conselho Tutelar. No momento, o aplicativo está no processo de cadastramento das candidaturas para que, posteriormente, os eleitores possam acessá-lo e analisar as opções de candidatos para o seu município. Eleições do Conselho Tutelar Realizada a cada quatro anos, a escolha dos representantes do Conselho Tutelar municipal ocorre simultaneamente em todas as cidades brasileiras. Este ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, juntamente à Justiça Eleitoral, autorizou, pela primeira vez, a utilização de urnas eletrônicas em todo o território nacional. Todas as pessoas maiores de 16 anos com título de eleitor podem participar da votação. O voto é sigiloso e facultativo. Em cada município brasileiro há, pelo menos, um conselho, composto por cinco membros eleitos. Contudo, apesar de atuar na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, o processo de eleição para o cargo ainda é pouco conhecido pela população e a taxa de não comparecimento é alta. Conforme a diretora-executiva do Nossas, Áurea Carolina, as eleições para os Conselhos Tutelares ainda passam despercebidas para grande parte da população.