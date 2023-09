Carlos Bolsonaro sugere que vítimas de estupro ouçam coração do feto antes de aborto legal

O objetivo de Carluxo consiste em fazer com que a paciente observe que “há uma vida dentro dela”, haja vista que, nas palavras dele, a audição do coração do feto teria “cordão invariável de trazer de volta à razão” a mulher prestes a interromper a gestação.

O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), protocolou um projeto de lei que tenta obrigar que equipes médicas do Rio de Janeiro convidem gestantes para que ouçam os batimentos cardíacos de seus fetos antes de decidirem realizar um aborto legal em caso de estupro.

A proposta está associada apenas às mulheres vítimas de agressões sexuais e não tem vínculo algum com a discussão reiniciada no Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana, na qual a Corte analisa a descriminalização de abortos em geral, até um limite máximo de tempo de gestação. O voto da relatora do caso, ministra Rosa Weber, foi apresentado na última sexta, 22, sendo favorável à tese.

A iniciativa do filho de Bolsonaro passou a vigorar na Hungria, há cerca de um ano, sob a gestão do conservador Viktor Órban. No país em questão, o aborto foi legalizado ainda na década de 1950. A Anistia Internacional avaliou a medida de Órban e afirmou que ela inviabilizaria o acesso ao procedimento e iria “traumatizar ainda mais mulheres em situações difíceis”.



Siga o canal "Política Ceará - O POVO" no WhatsApp