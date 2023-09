Justiça do Trabalho só acha R$ 14 na conta de Collor e bloqueia dinheiro da esposa Crédito: Reprodução/ Instagram- Fernando Collor de Mello

Após consultar a conta bancária do ex-presidente da República, Fernando Collor de Melo, e encontrar apenas R$ 14, a Justiça do Trabalho em Alagoas bloqueou R$ 445 mil das contas de Caroline Collor de Melo, esposa do ex-mandatário. A quantia será destinada ao pagamento de uma ex-funcionária da TV de que Collor é sócio majoritári, em Maceió. A trabalhadora da TV Gazeta de Alagoas foi demitida e recorreu à Justiça para ter direto a uma indenização.