Livro de Carlos Bolsonaro ignora 'gabinete do ódio' e mira ataques à imprensa

A fotografia analógica de três crianças se divertindo no mar de Araruama em março de 1989, no Rio de Janeiro, é o pontapé da narrativa do vereador Carlos Bolsonaro nas 52 páginas do livro "Redes Sociais e Jair Bolsonaro, o começo de tudo", lançado há pouco mais de uma semana em formato digital. A obra conta a versão do filho "zero dois" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre como o clã da zona oeste da capital fluminense deixou de lado a pecha de políticos locais - representantes das causas militares - para arrebatar milhões de seguidores ao expor, segundo ele, uma "perspectiva mais verdadeira, sem vícios tendenciosos" dos fatos.

Construído sob generalidades de uma suposta "visão positiva" do País, em contraponto à "grande mídia", o livro de R$ 54,90 tece críticas à imprensa do início ao fim e ignora as acusações que envolvem o chamado "gabinete do ódio", grupo que atuou no Palácio do Planalto para atacar adversários e instituições do Estado. O caso foi revelado pelo Estadão no início do governo Bolsonaro.

São seis capítulos. "O começo de tudo", a introdução dos Bolsonaro no digital, se dá com a criação do blog "famíliabolsonaro.blogspot.com", em meados de 2010, pouco após o então deputado do baixo clero Jair Bolsonaro se eleger, pela sexta vez, deputado federal pelo Rio, com 120 mil votos. Na publicação de estreia, três garotos louros de 7, 6 e 4 anos posam para uma câmara analógica em uma das praias da Região dos Lagos do Estado. Na prática, a plataforma era utilizada como um álbum de fotos dos Bolsonaro, com destaques, posteriormente, aos mandatos dos três irmãos e de Jair na política.