Anderson Torres tem porte armas cassado pela Polícia Federal

O ex-ministro da Justiça responde por suspeita de conivência e eventual omissão com os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília

A Polícia Federal (PF) cassou o porte de armas do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Na última sexta-feira, 22, agentes da PF estiveram na casa de Torres para entregar a notificação de cassação. Os armamentos, contudo, foram apreendidos no dia 10 de janeiro.

O ex-ministro responde por suspeita de conivência e eventual omissão com os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília (DF), quando ainda atuava na secretaria de Segurança Pública no DF. Por este motivo, foi preso por quatro meses, entre janeiro e maio. Ele foi solto no dia 11 de maio e cumpre medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo.