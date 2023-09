OAB-CE aciona MP contra vereador que disse que autismo se cura "na chibata"

O presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB-CE, Emerson Damasceno, afirmou em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feria, 21, que a entidade vai adotar medidas legais contra o vereador do município de Jucás, no interior do Estado, Eúde Lucas (PDT), após ele afirmar que o autismo poderia ser curado "na chibata".

"Nós decidimos hoje, há pouco tempo, que iremos representar ao Ministério Público do Estado do Ceará, em face das declarações que foram dadas pelo parlamentar, que preside a casa legislativa de Jucás, porque, para dizer o mínimo, foi uma declaração equivocada, infeliz e ilegal", disse. "O que pode vir a configurar um crime, com base no que diz no artigo 88 da Lei brasileira de Inclusão (LBI)", acrescentou.



O posicionamento do presidente da comissão faz referência à fala do presidente da Câmara Municipal de Jucás, Eúde Lucas, proferida na última quarta-feira, 20. Durante discurso na tribuna da casa legislativa, o vereador alegou que o autismo poderia ser curado com agressão física e que, no seu tempo de criança, "tirava autista na chibata".