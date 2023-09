Ciro diz que discurso de Lula na ONU foi "brilhante", mas aponta incoerência

O ex-presidenciável e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) teceu elogios acerca do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na última terça-feira, 19. De acordo com Ciro, Lula realizou um discurso "brilhante". Ao mesmo tempo, entretanto, o pedetista apontou incoerência por parte do petista.

"Um discurso brilhante, se eu pudesse eu bateria palmas de pé para o discurso, não tem uma nota destoante, não tem um traço de incoerência, mesmo as grandes baboseiras que o Lula aqui e ali disse, foi um discurso escrito, muito bem preparado", seguiu. "O grande problema do Lula é que esse discurso impecável, que eu aplaudiria de pé não guarda nenhuma coerência com a prática dele aqui dentro".

O posicionamento de Ciro foi feito durante a live "Brasil Desvendado", realizada semanalmente.