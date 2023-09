Pré-candidato a prefeito de Jijoca tem casa atacada a tiros; polícia investiga o caso

De acordo com Leandro Cezar, tratou-se de um atentado político

"Na calada da noite, um ato covarde atingiu minha casa, o lugar onde meus pais vivem em Jijoca. Dois homens em uma moto dispararam contra nós, atingindo portas e até o nosso veículo. Mas saibam, isso não vai abalar minha determinação. Tenho uma missão, um sonho que carrego no coração, uma promessa marcada por Aquele que nunca nos abandona”, disse na postagem.

Leandro, empresário do ramo de construção civil em Jericoacoara, e opositor da atual gestão municipal, compartilhou em suas redes sociais imagens dos disparos e alegou ser um ato político. Ele afirmou saber que seu trabalho “incomoda aqueles que não querem ver Jijoca crescer”.

O pré-candidato a prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro Cezar (PP), apresentou um boletim de ocorrência na delegacia do município após dois homens em uma moto atirarem contra a sua casa na madrugada de segunda-feira, 18.

Veja vídeo:

E continuou: "Sei que meu trabalho incomoda aqueles que não querem ver Jijoca crescer. Mas nada, absolutamente nada, nos fará desviar do nosso caminho. Estou mais forte do que nunca!".

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) afirmou, em nota, que está apurando o ocorrido com o auxílio das câmeras de segurança.