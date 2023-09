A um ano das eleições, Ceará tem 524 mil títulos eleitorais cancelados; confira sua situação

No Ceará, são mais de 170 mil títulos cancelados devido a ausência de biometria. Destes, 102 mil estão apenas em Fortaleza. O restante está distribuído em outros 54 municípios do Estado.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou as inscrições eleitorais de cidadãos que não fizeram o cadastro biométrico. Durante a pandemia de Covid-19, essa parcela do eleitorado foi mantida regular por decisão do TSE e pôde votar nas eleições de 2020 e nas eleições de 2022.

Clique aqui e verifique sua situação eleitoral no site do TRE-CE

Para regularizar a situação e estar apto a votar nas eleições municipais de 2024, o eleitor tem que buscar atendimento na Justiça Eleitoral até o próximo dia 8 de maio. O cancelamento do título pode implicar outras consequências para o cidadão, como a impossibilidade de nomeação a cargo público, por exemplo.

Para consultar a situação eleitoral, basta acessar o site do TRE-CE, buscar pela opção “Serviços Eleitorais e posteriormente Situação Eleitoral”. Também é possível verificar a situação por meio do aplicativo e-Título. Outras informações podem ser repassadas por meio do Atendimento Virtual, no site do TRE, ou através do telefone 148.