Gastos no cartão corporativo de Lula ultrapassam Bolsonaro, Temer e Dilma

Os valores da média mensal do presidente em seu terceiro mandato bateu recordes em relação aos ex-presidentes

As despesas dos primeiros sete meses do ano somam um valor em cerca de R$ 8 milhões , uma média em torno de R$ 1,1 milhão mensal, acima dos R$ 1 milhão de Bolsonaro e os R$ 584 mil e R$ 905 mil de Temer e Dilma respectivamente.

Os gastos no cartão corporativo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, superam o dos ex-chefes de Estado Jair Bolsonaro (PL), Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT).

Os valores são do Portal da Transparência, apresentados pela Controladoria-Geral da União (CGU). Os extratos são pagamentos feitos no mês anterior e os dados do órgão são desde janeiro de 2013.



Para fazer a comparação entre os gastos entre presidentes, foram analisados os números do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), da Secretaria de Administração da Presidência da República, responsável pelas despesas de Lula, sua família e funcionários próximos.



Apesar dos valores serem divulgados, existe um sigilo ao com o que é gasto, como por exemplo alimentação e transporte. De acordo com a CGU, tais informações são sensíveis e a exposição poderá colocar o presidente em risco.