Lula inicia agenda em NY com empresários e jantar da Fiesp

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos, na noite de ontem (16), por volta das 22h no horário local (23h em Brasília). Vindo de Cuba, onde participou da cúpula dos líderes do G77, grupo de países em desenvolvimento e a China, o primeiro compromisso previsto em sua agenda neste domingo é um encontro com empresários no fim do dia, seguido de um jantar promovido pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

Lula veio a Nova York para discursar na 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Na agenda ainda, outro destaque é o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na Big Apple até a quinta-feira, dia 21, Lula tem uma série de bilaterais com executivos e lideranças internacionais, de acordo com informações do Palácio do Planalto.

A maioria dos encontros ainda não foi detalhada e deve acontecer no Lotte Palace Hotel, onde está hospedado. Como o Estadão mostrou, Lula tem priorizado agendas que acontecem geralmente nos hotéis em sua intensa rotina de viagens internacionais por conta da cirurgia de quadril que fará no fim deste mês.