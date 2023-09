O POVO News: maioria dos brasileiros se diz petista ou bolsonarista

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 15. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, indicando que 29% dos eleitores se definem como petistas convictos, enquanto 25% afirmam ser bolsonaristas raiz. Conforme a apuração a parcela neutra - que diz não estar ligada nem a Lula nem a Bolsonaro - representa 21% do eleitorado.



Seguindo a mesma linha, o episódio comenta sobre a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontou que menos de 9% dos empregados são sindicalizados. De 2012 a 2019, o percentual de homens sindicalizados superava o de mulheres sindicalizadas; porém essa diferença diminui ao longo dos anos e, em 2022, a sindicalização entre as mulheres (9,3%) era superior à dos homens (9,1%).